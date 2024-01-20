Fethiyespor'un rakibi İnegölspor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay takım olarak geçiren Fethiyespor yarın 21'inci hafta müsabakasında evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.
Ev sahibi Fethiyespor'da kart cezalısı golcü Murat Yılmaz mücadelede forma giyemeyecek.
Fethiyespor ilk yarı sonunda 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 22 puan toplamıştı.
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