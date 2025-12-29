Fethiyespor'un stadında Galatasaray telaşı

Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu'nda 13 Ocak Salı akşamı tarihinde ilk kez Galatasaray'la karşılaşmaya hazırlanan 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor, Fethiye İlçe Stadı'nda başlatılan tadilat ve zemin bakımı çalışmalarını maça yetiştirmeye çalışıyor. Kapalı tribünü bu sezon başında çürük olduğu için yıkılan statta 3 bin kişilik portatif tribünün koltuk montajı sürüyor. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği stadyumda karşılaşması öncesinde zemin de hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Stadyum Amiri Bülent Kargın, ligde 21 Aralık'ta Mardin 1969 Spor'la oynanan son iç saha maçının ardından sahanın bakıma alındığını, çimleme, kumlama ve ilaçlama çalışmalarının planlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Zeminde görülen geçici görüntünün bakım sürecinden kaynaklandığını ifade eden Kargın, maç gününe kadar sahanın tamamen hazır olacağını söyledi. Stadyumda tribün düzenlemeleri de devam ederken, maç öncesinde portatif tribün yapım çalışmalarının sürdüğü, bu sayede taraftar kapasitesinin artırılacağı bildirildi. Kendisi için tarihi olan maçın en ucuz bilet fiyatını 5 bin TL olarak belirleyen Fethiyespor'da bilet satışlarının iyi gittiğini ve futbolseverlerin maça yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Kargın, "Bilet satışlarımız memnun edici seviyede. Taraftar ilgisi çok güzel. Galatasaray'ı ve futbolseverleri burada en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Tüm sporseverleri bu önemli karşılaşmaya bekliyoruz" dedi. Fethiye'de Galatasaray randevusu öncesinde organizasyon çalışmaları da planlanan program doğrultusunda aralıksız sürüyor.

