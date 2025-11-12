Fethiyespor’da Selahattin Dinçel ile yollar ayrıldı

Sedat ÜNAL / FETHİYE, (DHA) - 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Selahattin Dinçel ile yollar ayrıldı. Ligde 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada ise sadece 1 puan toplayabildi. Son olarak sahasında 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kalan takımda, taraftarlar maç sonrası istifa çağrısında bulundu. Yönetimle yapılan toplantının ardından ayrılık kararı kesinleşti. Fethiye ekibini 16 Ocak 2024'ten bu yana çalıştıran tecrübeli teknik adamın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

(FOTOĞRAFLI)