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Fethullah Gülen'i öven paylaşımlara operasyon: Sekiz kişi gözaltında

Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, Gülen'i öven paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda sekiz kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 06.11.2024 09:40
  • Giriş: 06.11.2024 09:40
  • Güncelleme: 06.11.2024 09:53
Kaynak: DHA
Fethullah Gülen'i öven paylaşımlara operasyon: Sekiz kişi gözaltında
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen’in cenazesinin ölümünün ardından, Gülen'i öven paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından, sosyal medya hesaplarından Gülen'i övecek şekilde paylaşımlar yapan hesap sahiplerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine bu sabah saat 06.40'ta baskın düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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