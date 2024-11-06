Fethullah Gülen'in akrabasının ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün 'icra heyetinde' yer alan Adem Kalaç'ın oğlu Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda görevli subay olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin yöneticiliğini de yaptı.

Adem Kalaç ayrıca, Fethullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı ve Gülen'in 'kara kutusu' olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı.

Hansa Zeynep ile evli olması nedeniyle 'damat kadrosunda' yer alan Adem Kalaç'ın 4 çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı.

Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okudu. 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fethullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı. ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.