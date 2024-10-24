Fethullah Gülen'in çiftliğinin yakınlarındaki otellerde yoğunluk

Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından Pensilvanya’daki çiftlik evinin yakınında otellerde yoğunluk oluştu.

Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinin yakınında cenaze katılmak üzere gelenler yoğunluk oluşturdu.

Çiftliğin otopark alanında ve ana binanın çevresinde çok sayıda araç ve insan kalabalığı görüldü.

Gülen'in çiftlik evinin arazisinin içerisinde gömüleceğinin kesinleşmiş olmasına rağmen, arazi içerisinde nereye gömüleceği ise belirsizliğini koruyor.

Mezar yeri kazımı için çiftlik içerisine geçtiğimiz gün getirilen iş makinası hala aynı noktada duruyor.

Fotoğraf: İHA

CENAZESİ ST. LUKE'S HASTANESİ'NDE TUTULUYOR

Cenazeye gelen örgüt üyeleri, kendilerine de henüz cenaze programı ile ilgili net bir bilgi verilmediğini ve haber beklemelerinin istendiğini aktardı.

Örgütün cenazeye yoğun bir katılım sağlanması amacıyla başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerdeki üyelerine çağrıda bulunduğu, katılamayacak örgüt üyelerinin bulundukları ülke ve şehirlerde organize olarak bugün gıyabi cenaze namazlarının kılınmasını istendiği öğrenildi.

Örgüt üyeleri, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının kullanmış olduğu dronlara karşı dron kaldırarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Gülen’in cenazesi St. Luke's Hastanesi'nde tutulmaya devam edildiği belirtildi.