Fethullah Gülen'in gömüleceği yer belli oldu

ABD'de 83 yaşında hayatını kaybeden Fethullah Gülen'in gömüleceği yer ve güne ilişkin detaylar paylaşıldı.

Gülen'in cenazesine ilişkin bilgileri, FETÖ'den yargılanan firari Adem Yavuz Arslan paylaştı.

Arslan'ın paylaşımına göre, Gülen, Çarşamba ya da Perşembe günü Pensilvanya'da bulunan ve 'kestane' olarak adlandırılan malikenin kamp alanında gömülecek.

Arslan, Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye getirilme ihtimalinin olmadığını ifade etti.

Gülen'in cenazesi ise Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesi'nin Monroe kampüsünde tutuluyor.

ÇİFTLİKTE HAREKETLİLİK

Öte yandan Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından Pensilvanya'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.