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Fethullah Gülen'in koruması Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan meslekten ihraç emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 20.11.2024 11:28
  • Giriş: 20.11.2024 11:28
  • Güncelleme: 20.11.2024 11:34
Kaynak: İHA
Fethullah Gülen'in koruması Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen’i koruması olarak aranan ihraç emniyet müdürü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve 'gaybubet evi' olarak tanımlanan hücre evlerinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda ihraç emniyet müdürü ve Fethullah Gülen'in koruması A.A. (58), yine ihraç emniyet müdürü olan Ö.A. (52), Ö.B. (34), H.K. (42), S.Y. (32), E.T. (52), M.T. (51), İ.D. (54) ve E.Ç. (39) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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