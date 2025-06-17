Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen İstanbul'da gözaltına alındı
Fethullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA
Fetullahçı yapının lideri Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Fethullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, sosyal medya hesabından Erdoğan ve Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Savcılık, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verdi.
Şüpheli Kemalettin Gülen, yakalanarak gözaltına alındı.