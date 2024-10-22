Fethullah Gülen'in vasiyeti ortaya çıktı

Gülen yapılanmasının lideri Fethullah Gülen'in 83 yaşında, 1999 yılında kaçtığı ABD'de öldüğü açıklandı. Gülen'in 20 Ekim günü öldüğü belirtildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, Gülen'in ailesinin cesedin Türkiye'ye götürülmesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Öztürk, buna gerekçe olarak, "Gülen’in bu konuda vasiyeti olduğunu belirtiyorlar" dedi.

GÜLEN'İN VASİYETİ

Saygı Öztürk, yazısında Fethullah Gülen'in vasiyetini de aktardı.

Gülen'in vasiyeti şöyle: "Beni İzmir Örnekköy mezarlığında bulunan annemin mezarının yanında toprağa verin."

ÖRGÜT MENSUPLARININ TERCİHİ ABD

"Gülen’in bu vasiyetine karşın, yurt dışında bulunan örgüt mensupları cenazenin ABD’de defnedilmesinden yana" diyen Öztürk, yazısınada, "Gitmesinin kendilerinde bir güç kaybı yaratacağını öne sürüyorlar. Bu konuda aile mensuplarıyla, örgütün 'Âli Heyeti' arasında görüş birliği sağlanamadı" ifadelerini kullandı.