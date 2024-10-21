Fethullah Gülen öldü
Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Gülen'e yakın yayın organı Herkül'ün paylaşımında "Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Fetullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı.
Haberi, Gülen'in yayın organı konumundaki Herkül duyurdu.
Herkül sitesinin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de (dün) öldüğü belirtildi.
Açıklamada, “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
YEĞENİ DOĞRULADI
Öte yandan Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, Fethullah Gülen'in öldüğünü doğruladı.
Ebuseleme Gülen, Fethullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin.— Ebuseleme Gülen (@EbuselemeGulen) October 21, 2024