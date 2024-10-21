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Fethullah Gülen öldü

Fethullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Gülen'e yakın yayın organı Herkül'ün paylaşımında "Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Güncel
  • 21.10.2024 07:45
  • Giriş: 21.10.2024 07:45
  • Güncelleme: 21.10.2024 08:17
Fethullah Gülen öldü
Fotoğraf: AA

Fetullahçı çetenin lideri Fethullah Gülen'in tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı.

Haberi, Gülen'in yayın organı konumundaki Herkül duyurdu.

Herkül sitesinin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de (dün) öldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

YEĞENİ DOĞRULADI

Öte yandan Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, Fethullah Gülen'in öldüğünü doğruladı.

Ebuseleme Gülen, Fethullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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