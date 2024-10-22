Fethullah Gülen’in mezarı için vergi detayı

Fethullahçı çetenin (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in ölümünün ardından bir dizi tartışma başladı. Bunlardan biri de Gülen’in nereye gömüleceği.

Gülen’in vasiyetinde İzmir’de annesinin yanında gömülmek istediği ancak bunun mümkün olmayacağı ifade ediliyor. Örgütün Gülen’i, ABD’de gömmeye karar verdiği bilgisi paylaşılıyor.

ABD’de yaşayan gazeteci Mehmet Sümer ise Gülen’in mezarı konusunda dikkat çeken bir detayı paylaştı.

"İZİNLER ALINDI"

Sümer, X hesabından yaptığı paylaşımda Gülen’in konakladığı çiftliğe gömülmesine kesin karar verildiğini belirtti.

Sümer bununla birlikte ABD yasaları gereği, bu yerin bundan sonra anıt mezar olarak adlandırılacağını ve bu nedenle çiftliğin her türlü vergiden muaf olacağını kaydetti:

“Fetullah Gülen'in cenazesi, izin alınıp konakladığı çiftlik alanına gömülürse, Pensilvanya yasalarına göre arazi her türlü vergi muafiyeti kazanacak. Yasalar, mezar ve anıt mezar gibi yerlerin vergi muafiyeti sağladığını öngörüyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda gerekli izinler alındı.”