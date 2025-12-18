Feti Yıldız, CHP'nin süreç raporu hakkında konuştu: "Yeni bir şey yok"

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Meclis'teki süreç komisyonunun koordinatörü Feti Yıldız, CHP'nin bugün Meclis Başkanlığı'na sunduğu 53 sayfalık raporu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YENİ BİR ŞEY YOK"

Yıldız açıklamasında CHP'nin raporunda "Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey" olmadığını savundu.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi 12.08.2025 Tarihinde açıkladığı 29 Maddelik Demokrasi Paketini “Terörsüz Türkiye” raporu olarak TBMM’ne bugün yeniden sundu. Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok. Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba….

AKP HARİÇ TÜM PARTİLER RAPORLARINI SUNDU

TBMM’de kurulan süreç komisyonunun raporlama süreci devam ederken, siyasi partiler hazırladıkları raporları Meclis Başkanlığı’na sunmaya başladı. Şu ana kadar DEM Parti, MHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP) ve Demokratik Sol Parti (DSP) raporlarını TBMM Başkanlığı’na iletti.

AKP ise raporunu sunmak için ek süre talep etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’nin süre istemesine ilişkin yaptığı açıklamada, “AKP süre istediyse CHP de süre kullanacak” ifadelerini kullandı. Partilerin raporlarını hafta sonuna kadar tamamlaması beklenirken CHP 53 sayfalık raporunu bugün meclise sundu.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisi tarafından hazırlanan rapor ile sürecin bir diğer önemli aktörü olan DEM Parti’nin raporu arasında belirgin görüş ayrılıkları bulunduğu görüldüğü.