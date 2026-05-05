Feti Yıldız'dan mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaklaşan CHP Kurultay Davası'na dair paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda "Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı.. Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir. Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" ve "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor. Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak.