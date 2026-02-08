Feti Yıldız'dan 'süreç' açıklaması: "Tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez"

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürece ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

"Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir" diyen Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BİR DEVLET MESELESİ"

"Cumhuriyetimizin istikameti bellidir: bireysel özgürlüklere, kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, güçlü kamu kurumlarına dayalı demokratik, laik sosyal hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlamak hepimizin görevidir. Biz, milletimizin onurunu koruyarak ve devletimizin haysiyetini gözeterek Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir."

"ANI DA BİRDİR, ACI DA BİRDİR"

İki bölüm halinde paylaşım yapan Yıldız, açıklamasında "birlik" vurgusu da yaptı:

"Soy başka, ırk başkadır; soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır. Biz Türklüğümüz laboratuvar imkânları ile kabullenmedik. Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik. Biz Türklüğümüzü başkalarını hor ve hakir görerek elde etmedik. Gaspıralı İsmail Bey’in dediği gibi, ‘Dilde Bir Olduk, Fikirde Bir Olduk, İş’te Bir Olduk’. Bütün millet fertleri arasında anı da birdir, acı da birdir. Bin yıllık hukuk daimidir. Millet aynı kültüre aynı inanca, aynı dile, aynı maziye, aynı geleceğe sahip insanlardan meydana gelen canlı bir organizmadır.”