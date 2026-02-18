Feti Yıldız, "en kritik eşik" diyerek açıkladı: Anlayış birliği var

PKK'nin kendini feshetmesini öngören süreçte atılacak yasal adımları tartışmak için TBMM'de kurulan komisyon, ortak rapor yazımını tamamladı.

Bugün saat 11.00'de bir araya gelen komisyon, rapor yazım heyetini tarafından kaleme alınan çerçeve metnini görüşüyor.

Komisyon görüşmeleri devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "süreçteki en kritik eşiği" duyurdu.

Yıldız, söz konusu eşiği "PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi" diyerek tanımladı.

Yıldız, silahların teslimi sürecinde gerekecek yasal düzenlemelerin yapılmasında 'anlayış birliği' olduğunu da kaydetti.

Feti Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Süreçte en kritik eşik, PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgüt tehdidinin sona erdiğinin ilanı ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinin hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktasını teşkil edecektir. Tespit ve teyit mekanizmasının, devletin ilgili kurumları arasındaki eşgüdümle; objektif, ölçülebilir, şeffaf ve denetlenebilir ölçütlere göre işlemesi gerekir. Örgütün tüm unsurlarıyla feshi ile silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda genel anlayış birliği vardır."