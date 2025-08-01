Feti Yıldız: "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için tehlike teşkil ediyorsa infazı geri bırakılmalı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hasta tutuklu ve mahkumlara ilişkin X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Anayasa'nın 17'nci maddesindeki "her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir" ifadesine atıfta bulunan Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır" dedi.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; 'her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir.' İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan 'yaşama hakkı' diğer tüm hakların varlık sebebidir."

Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa ,

iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır.

İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; “her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir .

İnsan hakları… — Feti Yıldız (@YildizFeti) August 1, 2025

2013 YILINDAN BU YANA OLAN VERİLERİ PAYLAŞTI

Yıldız, ayrıca 24 Ocak 2013'ten bu yana Adli Tıp Kurumu tarafından ceza tehiri uygun görülerek tahliye edilen hükümlü sayısına ilişkin verileri de X hesabından paylaştı.

Buna göre 2013 yılından bu yana 3513'i adli 173'ü terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan toplam 3686 kişi tahliye edildi.

İşlemleri devam eden 3008'i adli 219'u terör suçundan hüküm giymiş veya tutuklu durumda bulunan 3227 kişi bulunuyor.

İşlemleri Adli Tıp Kurumu aşamasında olan 16'sı terör suçlaması, 286'sı adli hükümlü veya tutuklu durumda bulunan toplam 302 kişi bulunuyor.