Feti Yıldız: Kendi dışındaki partileri düşman görmeyen bir duruşa ihtiyaç var

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün (5 Ağustos Salı) Meclis’te toplanacak komisyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, “Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen, hayatını bu esasa göre şekillendiren, politik anlayışını buna uygun biçimlendiren bir duruşa ihtiyaç var” diye konuştu.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Feti Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, 1 Ekim 2024 Tarihinde Gazi Meclis’te DEM Parti sıralarına yürüyerek eş başkan ve milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan gelişmeler, aşamalı şekilde devamlılık arz eden siyasi bir sürece ve daha sonra bir devlet projesine dönüşmüş, PKK kendini feshetmiş, silahları teslim etmeye başlamıştır. 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' bugün ilk toplantısını yapacaktır. Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen, hayatını bu esasa göre şekillendiren, politik anlayışını buna uygun biçimlendiren bir duruşa ihtiyaç var.

Ülkemizin enerjisini sömüren, sosyal maliyeti yüksek bir terör belasını tarihin çöplüğüne atmak için elimizde büyük bir fırsat var. Bu komisyonda görevimiz; ​Terörsüz Türkiye ve onunla bağlantılı olarak bazı sorunların çözümü konusunda farklı görüşlerin kesişme noktalarını tespit ederek müşterek çözümler üretmektir. Askerimize, polisimize, korucularımıza, öğretmenimize, şehitlerimize, gazilerimize terörden büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyoruz.”