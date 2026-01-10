Feti Yıldız, komisyonun bir sonraki toplantı tarihini açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de kurulan süreç komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre Yıldız, ortak rapor için komisyonun salı günü saat 15.00'te toplanacağını duyurdu.

Yıldız ayrıca ortak raporun ana başlıkları üzerinde uzlaşıldığını da belirtti.

Komisyonun ele aldığı başlıklara değinen Yıldız şunları söyledi:

“Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor.”