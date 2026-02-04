Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

PKK'nin silahsızlanmasını öngören süreçte atılacak yasal adımları belirlemek için TBMM'de oluşturulan komisyon, rapor yazım aşamasına geçti.

TBMM'de grubu olan partilerin temsilcilerinin yer aldığı heyet bugün saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantının ardından yaptığı açıklamada “Umut hakkı konusunda uzlaştık" dedi.

Toplantı sonrası TBMM Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamaya göre ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek komisyon toplantısında süreçle ilgili rapora nihai şekil verilecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

"HUKUKİ DÜZENLEME YAPILACAK"

Açıklamalarının ardından Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan MHP'li Yıldız, varılan uzlaşının detaylarını açıkladı.

Saymaz'ın aktardığına göre Yıldız, "Prensipte uzlaşmaya vardık. Hukuki düzenlemeler gerekiyor. İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda engeller var. Ağırlaştırılmış müebbet alan ve idam cezası alanlar yönünde şartlı tahliye yasağı var. Bu iki kanunda ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik gerekiyor. Önce yasal engel ortadan kaldırılacak. Ardından ikinci aşamaya geçilecek. Yeni bir yasaya gerek yok. Bu yasalarda düzenleme yapılırsa AİHM’nin umut hakkı konusunda verdiği kararlar uygulanır" dedi.

Edinilen bilgiye göre "umut hakkı" ismiyle bir düzenleme yapılmadan, yasa değişikliğiyle fiili olarak "umut hakkı"nın hayata geçirilmesi planlanıyor.

BAHÇELİ "ÖCALAN UMUDA" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan'dan örgütü feshetme çağrısı yapmasını istemiş, karşılığında umut hakkından faydalanabileceğini söylemişti.

Bahçeli, aynı konuyu dün bir kez daha gündeme getirmiş ve konuşmasını "Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle sonlandırmıştı.

Feti Yıldız, komisyon toplantısı öncesi basın mensuplarına konuşmuş ve "Liderimiz, tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek yok aslında" demişti.