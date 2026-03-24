Feti Yıldız’dan İlhan Cihaner’e yanıt: “Zinhar bir sansür kanunu değildir” dedi ama gazeteci tutuklamalarına değinmedi

Eski Cumhuriyet Başsavcısı ve BirGün yazarı İlhan Cihaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP'nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a dezenformasyon yasasını hatırlatması üzerine Yıldız, Cihaner'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yıldız "İlk imzacısı olduğum teklif zinhar bir sansür kanunu değildir" demesine rağmen gazetecilerin tutuklanmasına dair herhangi bir imada bulunmadı.

Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sayın İlhan Cihaner (@ilhancihaner)

Dezenformasyon Yasasını

eleştirenlere bakıldığında yasayı ve gerekçesini doğru dürüst okumadıkları yada okuyup anlamadıklarını görürüz. Mesleki tecrübeniz, entelektüel birikiminiz meselenin aslını anlamamızı kolaylaştıracaktır.

Daha önce izah ettiğimiz gibi Dezenformasyon yasası hazırlanırken bir çok batılı ülkedeki Mehaz Kanun detaylı şekilde incelenmiştir. Teklifin kanunlaşması sırasında uzun tartışmalar yapıldı. Sivil toplum kuruluşları komisyona davet edildi. Uygulayıcılar,akademiler. hemen herkes dinledi. Suçun oluşması için gerekli beş şartın bir arada olması gerekliliğini tarafların alkışladı. İlk imzacısı olduğum teklif zinhar bir sansür kanunu değildir.

TCK daki düzenlemede:

Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzenlenmiştir.

“Kamu barışını bozmaya” elverişli olması suçun oluşması için ilk şarttır. Bu suç somut tehlike suçudur.

Dezenformasyon olarak nitelendirilen fiillerin, kişilerin bireysel kanaatlerini açıklama veya haber verme haklarıyla karıştırılmaması için fiilin,

halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle gerçekleştirilmesi ilave bir unsur olarak aranmıştır.

Dezenformasyona konu içerik, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili doğrudan asılsız bir bilgi olabileceği gibi tahrif edilmiş bir bilgi de olabilir.

Yasanın aradığı beş şart bir arada gerçekleşmez ise Dezenformasyon suçu oluşmaz.(TCK 217 A)

“Kamu Barışına Karşı Suçların” ortak hükümleri TCK 218.maddesinde düzenlenmiştir.

Maddenin 2. cümlesinde geçen “Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.” hükmü bir hukuka uygunluk sebebidir.

Haber verme sınırını aşmayan bildirimler dezenformasyon suçunu oluşturmaz.

İnternet ortamının, ulusal sınır tanımayan olgusu, hızlı erişim ve geniş paylaşım kolaylığı sağlaması,

Çok değişkenli ve dinamik küresel ağ yapısı nedeniyle;

Kötü niyetli kullanıcıların kimliklerini gizleyerek yasa dışı iş ve eylemlerini hayata geçirmesine imkan sağladığı görülmektedir.

Sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, her hangi bir alanda rakip olarak gördüklerine,

Farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret edilmektedir. Karalamak ya da itibarsızlaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Dezenformasyon yasası tüm medeni ülkelerde olduğu gibi ertelenemez bir ihtiyaçtan doğmuştur.