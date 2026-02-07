Fetihtepe'de kentsel dönüşüm mağdurları isyan etti: Adil paylaşım, şeffaf kura istiyoruz!

Gökay BAŞCAN



İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi 4450 Ada sakinleri geçen günlerde kurası tamamlanan kentsel dönüşüm projesine karşı açıklama yaptı. Evlerinden zorla çıkartılan ve süreç içerisinde hak gasplarına uğrayan mahalleli, kura çekiminin de şeffaf yapılmadığına dikkat çekti. Basın açıklamasında “Maliyet sabit olacak sözü vermiştiniz”, “Şerefiye yok diye söz vermiştiniz”, “Şeffaf kura çekimi istiyoruz” ve “Arsa payına göre paylaşım” yazılı dövizler taşındı.

Bir etkinlikte mikrofonu açık kalan AKP’nin o dönem Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olan Haydar Ali Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a "Bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize... Projede olmasa da bir iki bina aldık mı…” sözleriyle hafızalara kazınan Fetihtepe’deki kentsel dönüşüm projesinin kura çekilişi geçen günlerde yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen kuraya tepkiler yükseldi. Haklarının gasp edildiğini belirten yurttaşlar, kuranın da şeffaf şekilde çekilmediğini ifade etti.

Fotoğraf: BirGün

İlk olarak kent rantı yüksek olduğu için kentsel dönüşümün 3550 Ada’da başladığını hatırlatan yurttaşlar yaptıkları basın açıklamasında, süreç içerisinde yaşadıkları haksızlıkları sıraladı:

1-Tapulu-tapusuz ayrımından kaynaklanan haksızlıklar

• Hak sahipleri arasında tapulu-tapusuz ayrımı yaparak, tapusunu alamamış hak sahipleri işgalci olarak nitelendirilmiştir.

• 3550 Ada da Tapu Tahsis Belgesiz hak sahibi yoktur. Tapu Tahsis Belgeleri’nin tapuya dönüştürülmemesinin nedenleri farklıdır.

• Mali nedenlerle tapusunu alamayanlar olduğu gibi, 1989 yılında yapılan Islah İmar Planı hatalarla dolu olduğu için birçok hak sahibi Tapusunu alamamıştır. 3550 Ada’nın tapu kayıtları mahkeme dosyalarında mevcuttur ve bütün tapu kayıtlarda “Islah İmar Planında hatalar mevcuttur” kaydı yer almaktadır. Bütün bunlara karşılık İdare hak sahipleri arasında tapulu-işgalci ayrımı yapmış ve birçok hak sahibinin mağdur olmasına neden olmuştur.

2-Arsa Payı nedeniyle yaşanan mağduriyetler

• Anayasamızın 35. Maddesi Mülkiyet Hakkını temel hak ve hürriyetlerden biri olarak saymıştır.

• Anayasamızın 13. Maddesi “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ancak kanunla ve ölçülük ilkesine aykırı olamayacağını yazmıştır”

• 6306 sayı Kentsel Dönüşüm Yasası binaların yıkımı sonrası hak sahiplerine ‘arsa payı’ oranında paylaşımı esas almaktadır.

• Tapusu olduğu halde tek katlı konutu olan hak sahiplerine “arsa payı” hesabını dikkate almayan teklifler yapılması. Örnek arsası 150 m2 olan 5 katlı binada oturanlara 5 daire teklifi yapılırken, 150 m2 arsası olan ve tek katlı konut olan hak sahiplerine 1 adet 3+1 daire teklifi yapılması.

• Bina kat sayısını ve daire büyüklüğünü dikkate almadan teklifler yapılması. Örnek 3 katlı bir bina 140 m2 dubleks dairesi olan kişiye 2+1 85 m2 daire teklifi yapılırken 5 katlı binada 100 m2 dairesi olana da 2+1 85 m2 daire teklifi yapılması.

• Dükkan sahiplerine dükkan büyüklüklerini dikkate almayan teklifler. Örnek 140 m2 dükkanı olan bir hak sahibine 25 m2’lik dükkan verilmiştir.

3-Kura çekiminden kaynaklanan mağduriyetler

• Bildiğiniz gibi Kentsel Dönüşüm sürecinin başında ve süreç boyunca bize 778 daire ve 161 dükkan yapılacağı fazla tek bir dairenin olmadığı söylenmişti.

• 450 m2 bir alana brüt 112 m2’lik 4 tane 3+1 daire sığar.

• 4*11*21= 924 ediyor. Oysa biz 3+1 dairenin azınlıkta olduğunu biliyoruz. Yani 3550 Adada 1000 adetin üzerinde daire vardır ve ayrıca dükkanlar.

• Kura çekiminde 9’uncu katın çok az 10-11 katları ise hiç okunmaması bu varsayımımızın doğru olduğunu ortaya koyuyor.

• Fazladan kaç daire yapılmıştır. 9-10 ve 11 katlar bazı kişilere mi peşkeş çekildi, yoksa mütahit payı olarak mı ayrıldı. Bunun araştırılması gerekir.

• Hak sahiplerinin önceki oturduğu daireler ve binalar dikkate alınmadan hak sahiplerinin önemli bir kısmına bodrum ve asma katlar çıkmıştır.

• Kura çekimi adı altında bir tiyatro oynanmıştır. Daha önceden hazırlanmış listeler hak sahiplerine dayatılmıştır.