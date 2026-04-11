Fetihtepe'deki kentsel dönüşüm mağdurları isyan etti: "Verilen sözler tutulmadı"

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm mağdurları, 3550 ada dönüşüm alanında basın açıklaması yaptı. Çevre Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO tarafından yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde verilen sözlerin tutulmadığını belirten yurttaşlar, ağır bir borç yükü altına sokulduklarını ifade etti.

Eylemde, yeni yapılan binaların önünde bir araya gelen 3550 Ada Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri, “Fetihtepe 3550 Ada 1 Parsel‘de Kentsel Dönüşüm süreci 2020 yılının Ağustos ayından beri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında İdare tarafından yapılan uygulamalar bazı hak sahiplerinin haksızlığa uğramasına yol açmıştır” dedi.

İnşaat sürecini anlatan hak sahipleri “6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm yasasına göre kentsel dönüşümde esas alınması gereken temel ölçüt arsa payı ve buna bağlı toplam mülkiyet değeridir. Arsa payı, bir bağımsız bölümün proje içindeki gerçek ekonomik karşılığını yansıtan en önemli ölçüttür ve dönüşüm sürecinde hakkaniyetin sağlanabilmesi için bu oranın korunması gerekmektedir. Değerleme sürecinin arsa payı esasına göre yapılması, her hak sahibinin projedeki toplam değerden adil şekilde pay almasını sağlar. Bu yaklaşım, hem hukuki güvenliği güçlendirir hem de dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan ihtilafların önüne geçerek daha şeffaf ve sürdürülebilir bir sistem oluşturur. Oysa 3550 Adada değerleme esası belli değildir” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm sürecinin ardından yaşadıkları sorunları da aktaran yurttaşlar şöyle devam etti:

“Çarpık yapılaşmadan, depreme dayanıksız evlerden kurtulup modern, depreme dayanıklı evlere kavuşacaksınız diye başlayan sürecin sonunda binalar bitmiş ancak şimdi sözleşme için tek tek çağırıldığımız ofislerde önümüze konan büyük rakamların şaşkınlığı ve hayal kırıklığı içerisindeyiz. Önümüze konan rakamlar karşısında kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yaşadığımız ciddi mağduriyetleri kamuoyunun dikkatine sunmak zorunluluğu doğmuştur. Hak sahipleri olarak, sürecin başından itibaren verilen sözler ile bugün karşı karşıya kaldığımız uygulamalar arasında büyük farklar olduğunu görüyoruz.”

BORÇ TUTARI ARTIYOR

Hak sahipleri yaşadıkları şu sorunlara dikkat çekti:

• “Öncelikle, proje başlangıcında tarafımıza borç tutarlarının 150 ila 200 bin lira aralığında olacağı söylenmiş ve imzalanan muvafakatnamelere yazılmıştı. Ancak sözleşme imzalamaya çağrılan komşularımıza, 1.5 milyon ile 2 milyon lira arasında borçlar çıkarılmaktadır. Bu durum, hak sahiplerinin ekonomik olarak altından kalkamayacağı bir yük oluşturmakta ve verilen sözlerin tutulmadığını göstermektedir.

• Henüz fiilen teslim almadığımız, kullanmadığımız ve hatta giriş yapmadığımız daireler için “yönetim gideri” adı altında peşin olarak 18 bin liraya varan paralar istenmektedir. Bu uygulama, hukuki ve vicdani açıdan kabul edilemez niteliktedir. Kullanılmayan bir taşınmaz için gider talep edilmesi, hak sahiplerinin mağduriyetini daha da derinleştirmektedir.

• Bir diğer önemli sorun ise 3550 Adanın imarı olmadığı söylenmektedir. İskanı (yapı kullanım izin belgesi) bulunmayan binalar için tarafımıza sözleşme imzalatılmaya çalışılmaktadır. İskanı olmayan yapıların hukuki statüsü tartışmalı olup, bu şartlar altında imzalanacak sözleşmeler hak sahiplerini ileride daha büyük risklerle karşı karşıya bırakabilecektir. Bu nedenle, gerekli yasal şartlar sağlanmadan hiçbir hak sahibinin böyle bir yükümlülük altına sokulması kabul edilemez.

• Ayrıca, kura çekimi sürecine ilişkin ciddi şüpheler bulunmaktadır. Yapılan kura çekimi ile sonrasında yapılan kura listeleri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, sürecin şeffaflığına gölge düşürmekte ve hak sahiplerinin güvenini zedelemektedir. Kura gibi son derece kritik bir aşamada ortaya çıkan bu tür tutarsızlıklar, sürecin yeniden ve denetlenebilir şekilde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.”

FAHİŞ ARTIŞLAR GERİ ÇEKİLMELİ

Hak sahipleri taleplerini ise şöyle sıraladı:

• Önceden açıklanan borç miktarlarına uyulmalı ve fahiş artışlar geri çekilmeli.

• Teslim alınmamış daireler için talep edilen yönetim giderleri iptal edilmeli.

• Site yönetiminde mutlaka hak sahiplerinden bir veya birkaç kişi olmalı.

• İskanı bulunmayan yapılar için sözleşme dayatılmamalı.

• Kura süreci şeffaf, denetlenebilir ve adil şekilde yeniden gerçekleştirilmeli.