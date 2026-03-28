Fetihtepe’de bir evin maliyeti 25 milyon TL’yi bulabilir: Dönüşüm dediler, tapumuza çöktüler

Gökay BAŞCAN

“Ucuza yeni ve güvenilir ev sahibi olacaksınız” vaatlerinde bulunulan İstanbul Fetihtepe 3550. Ada halkına, kentsel dönüşümün maliyeti ağır oldu. Ödemeler sabitlenecek sözleriyle kentsel dönüşüme imza atan yurttaşlar, 6 ayda bir memura yapılacak zam oranında güncellenecek fiyatlarla birlikte bazı evlerin bedelinin 25 milyon TL’yi bulabileceği belirtildi. Yeni binaların önünde yapılan eylemde konuşan ada halkı, “Dönüşüm dediler, tapularımıza çöktüler” dedi.

Bir etkinlikte mikrofonu açık kalan AKP’nin o dönem Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olan Haydar Ali Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a "Bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize... Projede olmasa da bir iki bina aldık mı…” sözleriyle hafızalara kazınan Fetihtepe’deki kentsel dönüşüm projesi, tapuları ellerinden alınan yurttaşları mağdur etmeye devam ediyor. Kentsel dönüşümü isteyen ancak yerinde halkla bir dönüşüm talep eden ada halkının tüm endişeleri haklı çıktı. 3 yıl önce kolluk kuvvetlerinin zoruyla evlerinden atılan Fetihtepe halkı, kendilerine verilen sözlerin ardından sözleşmeyi imzaladı. Ancak verilen sözler tutulmadı, yaklaşık 1,5-2 milyon TL’lik bir ödeme planı çıkartılan Fetihtepe halkına ayrıca 6 ayda bir memura yapılan zam oranında taksitlerin artacağı ifade edildi. Birçoğu emekli ve işçi kesiminden oluşan Fetihtepe halkı bir araya gelerek eylem yaptı. Eylemde, “Biz emekli maaşımızla buranın aidatını mı ödeyelim, emlak vergisini mi sürekli artan taksitlerini mi?” diye sordu.

ZORLA DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm projesinin yükseldiği yerde yapılan açıklamayı Fetihtepe 3550. Ada halkı adına Adıgüzel Kaya, Yöneticilerimiz başlangıçta ‘rızaya dayalı dönüşüm yapacağız’ demelerine rağmen yaptıkları teklif tarafımızdan kabul edilmeyince, bu defa adım adım ‘zorla dönüşüm"’ uygulamasına başladılar. Bu doğrultuda, önce çok sayıda iş yerinin ruhsatları iptal edildi, kiracılara yerlerinde çıkmaları için baskı yapıldı, ardından dönüşüm kabul edenlerin evleri yıkılarak mahalle yaşanmaz hale getirildi” dedi.

Çevik kuvvetin mahalleyi kuşattığını hatırlatan Kaya, “İki yıl boyunca yapılan baskılara ve yıkımlar nedeniyle mahallemizin yaşanmaz hale getirilmesine rağmen büyük bir çoğunluğumuz dönüşümü kabul etmedik. Bunun üzerine, 2022 yılının Haziran ayında çelik kuvvet eşliğinde mahalle kuşatılarak elektrik, su ve doğalgazımız kesildi. Yaklaşık 3 ay süren bu zulme rağmen yine de dönüşümü yapmak için gerekli olan çoğunluk sağlanamayınca, idare borçlandırma tutarında yüzde otuz indirim yaptı ve borçlarımızın sabitleneceği sözü verdi” diye konuştu.

SÖZLER TUTULMADI

Eski Beyoğlu Belediye Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un defalarca kamuoyu önünde borçların sabitlendiğini, ileride güncelleme yapılmayacağını duyurduğunu belirten Kaya, “Biz de devletin yetkili ağızlarının bu sözlerine güvenerek ve zaten elektrik su ve doğalgazımızın kesilmesinden dolayı, hayati ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak duruma getirilmiş olmamızın etkisiyle, önümüze konan muvafakatname adı altındaki ön sözleşmeleri imzalamak zorunda kaldık. Böylece üçte iki çoğunluk sağlandığı için dönüşüm başlamış oldu. Şimdi sözleşme için tek tek çağırıldığımız ofislerde önümüze konan büyük rakamların şaşkınlığı ve hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çünkü, ortalama borçlarımız 148 bin TL iken şimdi milyonlarla ifade edilen borçlarla karşılaşık. Borçların sabitliği kalmadığı gibi, sözleşmeye bir ay içinde imza atmadığımız taktirde enkaz bedelimizin hesabımıza yatırılarak mülkiyetimizin elimizden alınacağı, imza atıp peşin ödenmediği taktirde ise 6 ayda bir memur maaşlarının artışı oranında borçlarımızın arttırılacağı ve iki taksit üst üste ödenmemesi halinde sözleşmemizin iptal edileceği belirtildi” ifadelerini kullandı.

KANDIRILDIK

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “2022 yılında sabit ödeme ve şerefiye farkı alınmayacak sözü verilerek evleri yıkılan bizler, 4 yıl sonra ödenemez rakamlar ve belirsiz artış oranları dayatmasını devlet ciddiyetine, hukuk güvenliği ilkesine ve idarenin sürekliliği esasına aykırı buluyoruz. Ayrıca 30 gün içinde imza atılmaması durumunda mülkiyetimizin devredileceği yönündeki baskıları mülkiyet hakkımızın özüne yönelik bir tehdit olarak görüyoruz. Şimdi, yetkililerden 2022 yılında kentsel dönüşüm süreci başlarken tarafımıza sunulan sabit ödeme ve şerefiye muafiyeti sözüne geri dönülmesini, 2026 yılı güncel maliyetlerinin ve memur maaş endeksinin sözleşmeden tamamen çıkarılmasını talep ediyoruz.”