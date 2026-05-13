FETÖ'den 5 yıl hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci yakalandı

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "firari" olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.