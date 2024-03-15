FETÖ'den 6 yıl hapisle aranan eski polis yakalandı

Ankara'da FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Ü.Ö. yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski polis memuru Ü.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda adresi tespit edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ü.Ö., Keçiören ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö. tutuklanıp, cezaevine gönderildi.