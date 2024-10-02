FETÖ'den 8 yıldır aranan hakim Ankara'da yakalandı

'FETÖ' mensubu olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay, Ankara'da yakalandı.

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunun, Karatay'ı eski bir komşusunun ihbar etmesi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

8 YILDIR AYNI EVDE YAŞIYORMUŞ

Yapılan takip sonucu, Mustafa Karatay'ın 8 yıldır ihbar edilen Yenimahalle ilçesindeki dairede kaçak olarak yaşadığı kesinleştirildi.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak operasyonu ile FETÖ mensubu olduğu belirlenen Karatay, evinin odasında, kıyafetlerinin arasına saklanmış şekilde bulundu.

Evde yapılan arama sonucu örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin mimarlarından olduğu belirtilen firari hakim Mustafa Karatay'ın, örgüt ile bağlantısını 'Signal' uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan Karatay'ın, FETÖ'nün yargıdaki elemanlarından biri olarak örgütte kilit rol oynadığı, örgütle bağlantısını saklandığı evden yürütmeye çalıştığı belirtildi.

ERGENEKON KUMPASINDA MAHKEME HEYETİ BAŞKANIYDI

Görev yaptığı dönemde ağır ceza mahkemesi başkanlığı, özel yetkili hakimlik gibi örgüt için kritik görevlerde bulunan Karatay, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Erzincan'daki Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanı olarak görev almıştı.

15 Temmuz'dan sonra meslekten ihraç edilen Karatay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.