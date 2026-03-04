FETÖ'nün Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı yapılanmalarına operasyon: 3 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1’i aktif, 2’si ihraç 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edildi; Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturmalar sonucunda 1'i aktif, 2'si ihraç olmak üzere toplam 3 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.
Soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları tespit edildi.
Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli 2'si ihraç ve 1'i halen görevde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.