FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 8’i aktif görevde, 6’sı ihraç personel ve 1 sivil olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 6, hala kurumda çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara merkezli 4 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.