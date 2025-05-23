'FETÖ' operasyonu: 56 muvazzaf asker gözaltına alındı

İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 56 muvazzaf asker yakalandı.

Soruşturma kapsamında 63 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışma sonucunda kurulan ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden sonra günümüze kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şahıs şüpheliler için 1.915 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlar kapsamında 28.194 şüphelinin tespit edildiği, bu sayıdan 25.801'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınan sayıdan 8.992 inin tutuklandığı, 13.968'nin adli kontrol kaydıyla, 2.841'nin kayıtsız serbest bırakıldığı, 2.393'inin firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda bir çoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9.533'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının %37 olduğu"