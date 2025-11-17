FETÖ soruşturması kapsamında 71 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 71 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 27 ilde operasyon düzenlendi ve 71 kişi gözaltına alındı.

Operasyonların, 40'ı kamu görevlisi, 23'ü öğretmen, araştırma görevlisi ve doktor ile 40'ı özel sektörde görevli 80 kişiyi kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, şüpheli 8 kişinin yurt dışında olduğunun belirlendiğini, yurt içindeki bir kişiyi gözaltına alma çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.