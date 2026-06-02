'FETÖ' soruşturmasında kayyum atanan dönerci rekor fiyatla satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde bulunan Maydonoz Döner Grubu’na ait beş şirketin yüzde 100 hisselerini satışa çıkaracağını açıkladı.

Ekonomim'in aktardığına göre satış sürecinin kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yürütüleceği bildirildi. Şirketler için belirlenen toplam muhammen bedel ise 1 milyar 950 milyon TL oldu.

Satış kapsamındaki şirketler Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ olarak açıklandı. Yatırımcılar, bu beş şirketin tamamını kapsayan hisse paketi için teklif verebilecek.

İHALEYE KATILIM İÇİN TEMİNAT ŞARTI

İhaleye başvurmak isteyen yatırımcıların 97 milyon 500 bin TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat, nakit olarak yatırılabileceği gibi süresiz ve kesin banka teminat mektubu şeklinde de kabul edilecek. Başvuru koşullarını karşılamayan adayların teklifleri değerlendirmeye alınmayacak.

İhaleye ilişkin şartname, 150 bin TL karşılığında TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkezinden temin edilebilecek. Satış sürecinde yatırımcılara veri odasına erişim ve tesis ziyareti imkanı da sağlanacak. Bunun için 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında 250 bin TL ödeme yapılması ve gizlilik taahhütnamesi imzalanması gerekiyor.

SON TARİH 23 HAZİRAN

İhaleye katılmak isteyenlerin teklif zarflarını 23 Haziran 2026 saat 16.30’a kadar TMSF’nin İstanbul’daki merkezine elden teslim etmesi gerekecek. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

Kapalı tekliflerin alınmasının ardından süreç açık artırma aşamasıyla devam edecek. İhale Komisyonu, 24 Haziran 2026 saat 10.30’da teklifleri açacak. Açık artırma sonucunda en yüksek teklifin belirlenmesiyle ihale süreci tamamlanacak. TMSF’nin satış sürecinde başvuruları değerlendireceği ve ihalenin belirlenen usuller çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

Maydonoz Döner'e 'FETÖ' soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı.