FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisi Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Kaynak: AA
Edirne'de, FETÖ şüphelisi eski Sayıştay başdenetçisinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, FETÖ şüphelisi Sayıştay başdenetçisi F.K'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.