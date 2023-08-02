"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser tutuklandı

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 yıldır aranan eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, Ankara'da sahte pasaport ve kimlikle yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmada, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıldır aranan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen eski birinci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser'in izine ulaşıldı.

Eser'in örgüt tarafından temin ettiği iddia edilen sahte pasaport ve kimlik ile yurt dışına kaçacağı bilgisini edinen ekipler harekete geçti. Meslekten ihraç edilen Eser, düzenlenen operasyonla yakalandı.

SAHTE PASAPORT VE KİMLİKLE YAKALANDI

Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, simge olarak kullanıldığı iddia edilen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan şüpheli Eser, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Arif Oktay Eser'in yakalandığı sırada polislere, "Boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadesini kullandığı kayıtlara geçmişti.