FETÖ üyeliğinden aranan evli çift, Ankara'da dubleks dairede yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve evli olan Ö.K ile S.K, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'ye yönelik operayonlar sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma ve yönetme suçlarından aranan Ö.K ile S.K gözaltına alındı.

Ö.K ile S.K'nin kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları ve çok sayıda hesaplarının olduğu tespit edildi.

PİŞMANLIKTAN FAYDALANANLARIN İFADESİNDE İSİMLERİ GEÇİYOR

S.K'nin 2011-2017 yılları arasında "Kırklareli il ablası" olduğu, FETÖ ile iltisaklı şirketlerde çalıştığı ve FETÖ'ye çok sayıda eleman kazandırdığı, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde adının çok fazla geçtiği belirlendi.

Ö.K'nın ise Kırklareli Üniversitesinde akademisyenlik yaparken ihraç edildiği, çalıştığı dönemde "Kırklareli üniversite sorumlusu" olarak görev yaptığı üniversitedeki öğretim üyesi ve akademisyenlerden sorumlu olduğu, bu sayede çok sayıda eleman kazandırdığı tespit edildi. Kod adı olarak "Erkan" ismini kullandığı belirlenen Ö.K'nin adının, etkin pişmanlıktan faydalanan çok sayıda üyenin ifadesinde geçtiği öğrenildi.

DAİRE İÇİNDEN KAPI AÇIP KAYITSIZ ŞEKİLDE YAŞAMIŞLAR

Her iki şüphelinin de uzun yıllardır arandıkları, yakalanmamak için sürekli olarak adres ve kılık değiştirdikleri, ekiplerin takibi sonucu Altındağ'daki bir dubleks apartman dairesinin üst katında yaşadıkları tespit edildi.

Daire içinden kapattıkları üst kat için ayrı bir kapı inşa ederek burada kayıtsız şekilde yaşadıkları belirlenen Ö.K ve S.K, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.