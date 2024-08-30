Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hüküm giyen eski emniyet müdürü H.B. Ankara'da yakalandı.

Güncel
  • 30.08.2024 13:41
  • Giriş: 30.08.2024 13:41
  • Güncelleme: 30.08.2024 13:43
Kaynak: AA
FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski emniyet müdürü yakalandı
Fotoğraf: AA

FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski emniyet müdürü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Söz konusu hükümlünün polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol