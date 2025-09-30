FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim hakkında mütalaa açıklandı

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, FETÖ'nün yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

Sanık ve tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, mütalaasında Akyıldız'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

TANIKLARIN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Söz alan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın geldiği aşamada dinlenilmeyen tanıkların dinlenmelerinden ayrı ayrı vazgeçilmesine karar vererek, sanık ve avukatının yazılı savunmalarını sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 30 Ekim'e ertelendi.