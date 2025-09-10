Giriş / Abone Ol
FETÖ'ye yönelik operasyon: 40 kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişiden 40'ı tutuklandı.

Güncel
  • 10.09.2025 09:56
  • Giriş: 10.09.2025 09:56
  • Güncelleme: 10.09.2025 10:16
FETÖ'ye yönelik operasyon: 40 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 53 kişiden 40'ının tutuklandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 53 kişinin jandarma ekiplerince yakaladığını duyurdu.

Gözaltındakilerden 40'ının tutuklandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Yerlikaya, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta jandarma ekiplerinin son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildirdi.

