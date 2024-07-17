FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 7 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ üyelerine sızdırılmasıyla ilgili 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2011 ve 2015'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) sorularının, sınav öncesi FETÖ üyelerince ele geçirilerek diğer üyelere dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 İLDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun (JAMYO) 2015'teki mülakatlarında, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak FETÖ yakın adayların kazanmaları sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada da biri aktif polis, diğeri aktif askeri personel 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.