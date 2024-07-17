FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 7 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ üyelerine sızdırılmasıyla ilgili 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel 17.07.2024 09:24 Giriş: 17.07.2024 09:24

Güncelleme: 17.07.2024 09:27 Kaynak: AA

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