FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile 2008 ve 2011 yılları adli yargı sınavları sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ilgili emniyet ekipleri, 2008 ve 2011 adli yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularına sınavdan önce FETÖ üyelerince erişildiği ve soruların FETÖ mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine aralarında FETÖ'nün KPSS'ye yönelik oluşturduğu çalışma evlerinde kalan ve gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.