FETÖ’den kapatılan dönerciyi AKP ve MHP’liler açmış

Politika Servisi

“Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Maydonoz Döner’in açılışına ise daha önce AKP ve MHP’li isimlerin akın ettiği ortaya çıktı.

AKP’Lİ VE MHP’Lİ İSİMLER AÇILIŞ YARIŞINDA

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, 1 Mart 2024’te yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk yönetimiyle birlikte Kızılay’daki Maydonoz Döner açılışına katıldı.

Doğan Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Maydonoz Döner İşletmesi Açılışı (Kızılay), Kütahya Seramik Mağazası Açılışı (Keçiören), Mamak Açık Hava Buluşması... Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde durmadan, yorulmadan 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlanıyor, bu kapsamda her platformda sevgili hemşerilerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Ankara’mızda destan yazacağız. Cumhur Kazanacak, Ankara Kazanacak!" ifadesini kullandı. Paylaşımda açılıştan görüntüler de yer aldı.

AKP’li Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AKP Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Akyurt Gençlik Kolları Başkanı Akyurt’taki Maydonoz Döner açılışında kurdele kesti. Açılıştan kareleri AKP Akyurt hesabı paylaştı.

Maydonoz Döner açılışına katılan bir başka belediye başkanı da Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran. MHP İl Başkanı Alparslan Al Doğan, MHP Bala İlçe Başkanı Sn. Bayram Özdemir, MHP MYK eski üyesi Sn. Mehmet Ali Tanrıverdi, AKP Bala İlçe Başkanı Evren Dalkıran’la birlikte açılışa katılan isimler arasında.