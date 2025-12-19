Fetullah Gülen'in yeğeni İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında arama kararı bulunan Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve "sohbetlere katıldığı" tespit edilen Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Yasir Gülen'in Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Yasir Gülen, işlemleri için emniyete götürüldü.