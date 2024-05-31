Fetullah Gülen kaçırıldı mı?

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in yaşadığı çiftlikten kaçırıldığını iddia etti. İddialar üzerine Gülen'in yaşadığı ev dronla görüntülenirken, 60 dönümlük bir alanda kurulan çiftliğin sessizliği dikkat çekti. Yeğeninin iddialarına göre Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı yapının lideri Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, Anadolu Ajansı (AA) Gülen'in yaşadığı evi görüntüledi. Görüntülerde çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı merkezden kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti.

Bu gelişmenin ardından,Fetullahçı yapıya ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.

FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YERİNDE YOK

AA'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.

Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.

AA, FETÖ'nün karakutusu olan ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölgeyi de havadan görüntüledi.

Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR SÜRÜYOR

Geçen hafta, Fetullah Gülen'in yeğeni (kardeşi Mesih Gülen'in oğlu) Ebuseleme Gülen tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla FETÖ yandaşları arasında alevlenen tartışmalar sürüyor.

Ebuseleme Gülen, Gülen'in çiftliğinin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen'in "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti.

Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

İddiaların örgüt yandaşları tarafından yoğun etkileşim alması üzerine de Fetullah Gülen adına uzun zamandır paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya hesabında, FETÖ elabaşının çiftlikten "daha sakin bir ortamda" rutin faaliyetlerine devam ettiği ifadelerine yer verilmiş, yer değişikliğinin doktorların ısrarından kaynaklandığı öne sürülmüştü.

Ebuseleme Gülen, X paylaşımlarında, amcasının 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "gerçekleri açıklamadan ölmemesi gerekir" yorumlarında bulunurken, Türkyolu, Adil Öksüz, Kudret Ünal ve Barbaros Kocakurt gibi örgütün önde gelen isimlerini suçlamayı sürdürüyor.

GÜLEN'İN YERİ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Tartışmalara, Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan gibi örgütün bazı etkili isimleri de sosyal medya hesaplarından katılarak Gülen'in, "çok az kişinin bildiği bir evde bulunduğu, sağlık durumunun hassasiyetinden dolayı, kamp gibi kalabalık bir ortamda tutulmak istenmemesinin normal olduğu"nu söyledi.

KARAKUTU CEVDET TÜRKYOLU

Örgütün Gülen'den sonraki karar mekanizması olarak bilinen ve bizzat elebaşı tarafından atanan "Ali Heyet" adlı kurulunda yer alan Cevdet Türkyolu'nun adı, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sık sık gündeme geldi.

Pensilvanya'daki kampın idaresinden, örgütün banka hesaplarına kadar her alanda yetkiyi elinde bulunduran Türkyolu, örgüte ait "himmet" paralarını kendi hesabına aktarmak, onlarca ev ve işyerine sahip olmakla suçlanmıştı.

Türkyolu'nun şahsi mal varlığının "hiçbir işte çalışmadığı halde" katlanarak artması diğer ülkelerdeki örgüt yapılanmalarını rahatsız etmiş, örgütün tabanından "biz maddi sıkıntı çekerken onlar lüks içinde yaşıyor" yorumları sosyal medya platformlarına yansımıştı.

Gülen'in sosyal medya yöneticisi Osman Şimşek'in, diğer bölge elebaşlarının bu konudaki şikayetlerini dile getirdiği mektubu Fetullah Gülen'e okuması üzerine Türkyolu'nun Şimşek’i döverek kamptan kovduğu ve maaşını kestiği örgüt çevrelerinde duyulmuştu.

Bu olaydan sonra Türkyolu'nun örgüt yönetimini ele geçirdiği yorumları yapılmıştı.

Şimşek, söylentileri sosyal medyadan yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.