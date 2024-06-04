"Fetullah Gülen, Türkiye'ye getirildi" iddiası: Güvenlik kaynakları açıklama yaptı

Gazeteci Müyesser Yıldız, "ABD’nin, Fetullah Gülen’i MİT’e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu" iddiasını gündeme getirdi. Güvenlik kaynakları, Gülen'in Türkiye'ye getirildiği iddiasını yalanladı.

Fetullahçı yapının lideri Fetullah Gülen'in "ABD tarafından Türkiye'ye iade edildiği" yönündeki iddilalar üst düzey kaynaklar tarafından yalanlandı.

Gazete Müyesser Yıldız, 12punto.com.tr'deki yazısında, Fetullah Gülen ile ilgili son iddiayı gündeme taşıdı.

Yıldız yazısında, "Günlerdir Pensilvanya’daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fetullah Gülen’in sağlık durumu konuşuluyor, 'Ölüyor, öldü' deniliyor. Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD’nin, Gülen’i MİT’e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu" iddiasına yer verdi.

Müyesser Yıldız, yazısında, "Doğrudur, değildir – bilemeyiz; ama şundan çok eminiz: ABD, Gülen’i verdi veya verecekse mutlaka karşılığında bir şey istemiştir" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY KAYNAKLAR YALANLADI

İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, Fetullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.

IŞIK: HABERİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Gazeteci Candaş Tolga Işık da söz konusu iddia ile ilgili üst düzey güvenlik ve istihbarat kaynakları ile görüştüğünü belirtti.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Ankara'daki en üst düzey resmi hem güvenlik hem de istihbarat kaynaklarına sordum. Bu haberin doğru olmadığını söylediler" dedi.