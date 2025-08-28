Fetva başka, hayat bambaşka

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Bihter Erbaş, lüks yaşam tarzına dair sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Bihter Erbaş, hem İstanbul’un hem de Ankara’nın en pahalı mekânlarından yaptığı paylaşımlarla dikkati çekti. Diyanet’in, “İçkili mekânlardan alışveriş yapılmaz” fetvasına rağmen Erbaş’ın kızı, “İstanbul sosyetesinin tercih ettiği mekan” olarak nitelendirilen ve özel şaraplarıyla bilinen bir mekandan da fotoğraflar paylaştı. Bihter Erbaş’ın, “Hafta sonu yorgunluğunu atma etkinliğidir” notuyla yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Tatillerde lüksten kaçının” hutbesini akıllara getiren paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bihter Erbaş’ın fotoğraf paylaştığı restoran, İstanbul’un en pahalı mekânları arasında yer alması ile tanınıyor. Restoranda çorbanın 520 TL, mezelerin bin 400 TL, peynir tabağının 870 TL, pirzolanın bin 550 TL, levreğin 2 bin 450 TL ve Trakya kuzu kolun ise 3 bin 950 TL’den satıldığı bildirildi. Yalnızca rezervasyonla girilebilen ve “Spor-şık kıyafet” zorunluluğu bulunan mekânda bir akşam yemeğinin bedeli yarım emekli maaşına denk geliyor.

Erbaş’ın kızı öte yandan, Ankara’da lüks mekânlardan yaptığı paylaşımlarla da gündeme geldi. Bihter Erbaş, Ankara’da gittiği bir lüks mekânı da “Bu akşam yemeğimizde daha önce ilk şubesini deneyimlediğimiz Ankara’daki favori mekânımızdaydık” notuyla paylaştı. Sosyal medyada da tartışma konusu olan Bihter Erbaş’ın paylaşımlarının, Ali Erbaş’ın sosyal medya kullanıcılarını uyardığı, “Her türlü mahremiyetlerini ifşa ederek asil duyguları, beğeniye feda edebiliyorlar” ifadelerini akıllara getirdiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcıları, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?” diye sordu. Genç Erbaş’ın markalı ayakkabılarından biri ise ayrı bir tartışma başlattı. Satış fiyatı asgari ücretin yarısına denk gelen ayakkabısı sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medyada tepkilerin büyümesinin ardından Bihter Erbaş önce profil fotoğrafını kaldırdı, ardından hesabını tamamen kapattı.

∗∗∗

BMW ANAHTARINA ŞİİR

Ali Erbaş’ın diğer kızlarının paylaşımları da tartışmalara yol açtı. Feyza Erbaş, “BMW anahtarına yazdığı şiiri” sosyal medyadan paylaşırken bir diğer paylaşımında ise sekiz yaşındaki kızının 13 ülke, beş yaşındaki oğlunun sadece iki ülke gezdiğini ifade ederek, üç yaşındaki oğlunun ise avronun yükselmesi nedeniyle yurt dışına çıkamadığından yakındı.