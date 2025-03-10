Fevkaladenin fevkinde ne demek? Anlamı, kökeni ve kullanımı

"Fevkaladenin fevkinde" ifadesi, Türkçede "olağanüstünün de üstünde", "çok çok iyi", "mükemmelin de ötesinde" anlamlarına gelir. Bir şeyin sıradan veya normal olmanın ötesinde, eşsiz ve üstün bir seviyede olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Bu ifade genellikle esprili bir üslupta ya da abartılı bir anlatım gerektiren durumlarda tercih edilir. Klasik Türkçe kelimelerden oluşması sebebiyle nostaljik ve etkileyici bir hava taşır.

FEVKALADENİN FEVKİNDE KELİMESİNİN KÖKENİ

Bu deyimi anlamak için kelimelerin kökenine bakalım:

Fevkalade : Arapça kökenlidir ve "olağanüstü, harika, mükemmel" anlamına gelir.

: Arapça kökenlidir ve "olağanüstü, harika, mükemmel" anlamına gelir. Fevk : Yine Arapça kökenli olup "üst, yukarı, zirve" anlamındadır.

: Yine Arapça kökenli olup "üst, yukarı, zirve" anlamındadır. -inde: Türkçedeki "-de/-da" ekinin Osmanlı Türkçesindeki kullanımına işaret eder.

Kelime anlamı olarak "olağanüstünün de üstünde" şeklinde çevrilebilir.

FEVKALADENİN FEVKİNDE KULLANIM ÖRNEKLERİ

Bu etkileyici ifade, özellikle günlük konuşmalarda, yazılarda veya mizahi anlatımlarda kullanılmaktadır. İşte birkaç kullanım örneği:

"Yaptığın proje gerçekten fevkaladenin fevkinde , tebrikler!"

, tebrikler!" "Bu restoranın yemekleri fevkaladenin fevkinde lezzetli!"

lezzetli!" "Sizinle tanışmak benim için fevkaladenin fevkinde bir mutluluk oldu."

FEVKALADENİN FEVKİNDE OSMANLICA MI?

Evet, bu ifade Osmanlı Türkçesinde sıkça kullanılan kelimelerden oluşmaktadır. Ancak günümüzde de kullanılmaktadır.

FEVKALADENİN FEVKİNDE KİM SÖYLEDİ?

Bu ifadeyi, Türk siyasetinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarında sıklıkla kullandığı bilinmektedir.

GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI YAYGIN MI?

Günümüzde günlük konuşmalarda sık sık kullanılmasa da nostaljik ve esprili bir anlatım isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

"Fevkaladenin fevkinde", bir şeyin olağanüstüden de üstün olduğunu vurgulayan eski ama etkili bir ifadedir. Kelimenin anlamını ve kökenini bilmek, Türkçenin zenginliğini keşfetmek açısından önemlidir.