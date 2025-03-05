Fevkalbeşer ne demek? Fevkalbeşer kelimesinin kökeni ve anlamı nedir?

Fevkalbeşer, Türkçede "insanüstü, olağanüstü, sıradan insan kapasitesinin ötesinde" anlamına gelen bir kelimedir. Günlük kullanımda pek sık rastlanmasa da edebi eserlerde ve eski metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Fevkalbeşer ne demek TDK? sorusunun cevabı, TDK’ye göre "olağanüstü insan, insanüstü varlık" şeklinde açıklanmaktadır.

FEVKALBEŞER KELİMESİNİN KÖKENİ

Fevkalbeşer kelimesi, Arapça kökenlidir ve "fevka" (üstün, yüksek) ile "beşer" (insan) kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Osmanlıca fevkalbeşer kelimesi hangi anlamda kullanılır sorusuna cevap olarak, kelimenin Osmanlı döneminde özellikle büyük yeteneklere sahip insanlar veya doğaüstü güçlere sahip varlıkları tanımlamak için kullanıldığını söyleyebiliriz.

FEVKALBEŞER KELİMESİNİN KULLANIM ALANLARI

Fevkalbeşer kelimesi, özellikle edebi metinlerde, felsefi ve dini içeriklerde sıkça kullanılmaktadır. Fevkalbeşer nasıl kullanılır? sorusunun cevabı, bağlama göre değişiklik gösterebilir. Bazen insanüstü varlıkları tanımlamak için kullanılırken, bazen de olağanüstü yeteneklere sahip kişileri ifade etmek için tercih edilmektedir.

Örnek cümleler:

"Onun sanatı fevkalbeşer bir yeteneğin eseriydi."

"Bazı insanların fevkalbeşer güçlere sahip olduğuna inanılır."

"Fevkalbeşer bir zekâya sahip olan bilim insanları, dünyayı değiştiren buluşlar yapmıştır."

Fevkalbeşer ile İlgili En Çok Aranan Konular

İnsanlar, fevkalbeşer kelimesinin anlamı nedir ve fevkalbeşer kelimesinin eş anlamlısı nedir gibi soruların cevaplarını merak etmektedir. Ayrıca, fevkalbeşer mi fevkalade mi gibi kıyaslamalar da sıkça araştırılmaktadır.

Fevkalbeşer kelimesinin yerine kullanılabilecek bazı kelimeler şunlardır:

Fevkalade : Olağanüstü, üstün

: Olağanüstü, üstün Harikulade : Benzersiz, eşsiz

: Benzersiz, eşsiz İnsanüstü : İnsan kapasitesini aşan

: İnsan kapasitesini aşan Muhteşem: Büyük ve etkileyici

Fevkalbeşer mi, fevkalade mi sorusuna cevap olarak, fevkalade kelimesinin daha yaygın kullanıldığını ancak fevkalbeşer kelimesinin daha edebi ve eski bir kelime olduğunu söyleyebiliriz.

Fevkalbeşer kelimesi, insanın sınırlarını aşan, olağanüstü yetenek veya güçleri ifade eden eski ve edebi bir kelimedir. Fevkalbeşer kelimesinin anlamı nedir? sorusuna verilen cevap, kişinin bağlama göre bu kelimeyi nasıl yorumladığına göre değişebilir. Günümüzde pek sık kullanılmasa da, edebiyat ve felsefi metinlerde kendine yer bulmaya devam etmektedir. Fevkalbeşer kelimesi nasıl kullanılır? sorusuna en iyi cevap, onu eski Türkçe veya edebi bir anlatım içinde tercih etmektir.