Feyenoord, Gaoussou Diarra ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL, (DHA)- HOLLANDA ekibi Feyenoord, İstanbulspor’da forma giyen Gaoussou Diarra’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada 22 yaşındaki Malili futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Feyenoord forması giymek için heyecanlı olduğunu belirten Diarra, “Feyenoord gibi büyük bir Avrupa kulübünde oynayabilmek harika. Daha önce De Kuip gibi büyük bir stadyumda hiç oynamadım, bu yüzden ailem ve ben çok gururluyuz” dedi.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusu oturma ve çalışma iznini beklemek için İstanbul’a dönecek. Ardından kırmızı-beyazlı kulübe katılacak oyuncu yapılan açıklamaya göre geçici olarak 27 numaralı formayı giyecek.

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