Feyyaz Yiğit duyurdu: 'Gibi'nin 6'ncı sezonu geliyor

Yayınlandığı tarihten bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gibi dizisi 6. sezonuyla dönüyor.

Dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiğit sosyal medya hesabından dizinin 6'ncı sezonunun çekileceğini duyurdu.

Feyyaz Yiğit, Gibi 6’yı duyurdu 🔥 pic.twitter.com/DrpI9T6PDK — gibi tayfaya hizmet (@onlygibi) August 22, 2024

Başrollerini Feyyaz Yiğit, Ahmet Kürşat Öçalan ve Kıvanç Kılınç'ın paylaştığı komedi türündeki dizi 'Gibi'nin 6'ncı sezon müjdesini Yiğit, sosyal medya hesabından 'Gibi 6' yazılı bir klasörü paylaşarak duyurdu.

Exxen'de 2021'de yayınlanmaya başlayan dizinin şu ana kadar 55 bölümü yayınlandı.