Feyyaz Yiğit Gibi'nin neden bittiğini açıkladı

Gibi dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim’in YouTube’de yayımlanan programına konuk oldu. Yiğit dizinin neden bittiğini açıkladı.

Yiğit şunları söyledi: “Biz ilk yapmaya başladığımızda yeni olan bir şey kendini tekrar eden bir şeye dönüşecekti. Ben hiçbir zaman “Aaa o dizi bitti mi?” denilen bir dizi yapmak istemedim. Özleyelim. Daha olsun isterdik ama zamanlı veda olsun istedim. Yavaşça kendini tekrarlayıp coşkusunu kaybeden bir iş olsun istemedim. Hem iş hem de seyirci açısından.

"ZOR BİR KARARDI"

"İkincisi çok fazla efor sarf ettiğimiz için bizim mesleğimiz Gibi’de çalışmak gibi hissetmeye başladık. Başka bir şeyin kötü olması riskini de istiyorum. 6’ncı sezona gelmiş bir dizide alanın daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri bir nümizmat olabilirdi. Ama 6’ncı sezonda bunu yapsak seyirci kabul etmez. Özgürlüğü kaybediyorsun. Kendini tekrar eden bir noktaya dönüşüyorsun. Bu şekilde bitmesi işe, seyirciye ve mesleğimize saygıdır. Özellikle çok para kazanırken alınması zor bir karardı.”

GİBİ DİZİSİ

6 sezon 68 bölümden oluşan Gibi dizisinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde, son bölümü ise 6 Haziran 2025 tarihinde yayımlandı. Dizide Yılmaz karakterine hayat veren Feyyaz Yiğit, İlkkan’ı canlandıran Kıvanç Kılınç ve Ersoy’u oynayan Ahmet Kürşat Öçalan başrolde yer alıyordu.

Dizide, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un günlük yaşamları, alışılmadık olaylara verdikleri tepkiler ve aralarındaki dinamikler konu ediyordu.